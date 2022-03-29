Фигередо назвал причину, по которой хочет отказаться от боя с Морено

Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвесон Фигередо (21-2) обратился к Дане Уайту с просьбой не организовывать четвертый бой между ним и мексиканцем Брэндоном Морено (19-6). Также бразилец назвал имя соперника, с которым он хотел бы провести следующий бой.

«Хочу поблагодарить Дану за возможность, которую вы предоставили мне, моей семье и моей стране, — написал бразилец в соцсетях. — Вы знаете, что я готов драться с кем угодно и где угодно. Я хотел провести четвертый бой против Морено, так как знаю, что этого хотят фанаты. Но так было до тех пор, пока его команда не перешла черту. Они позволили себе расистские комментарии в мой адрес, назвав меня обезьяной. Они даже купили фотографию обезьяны и наложили ее поверх фотографии моего лица.

Когда я об этом узнал, то начал кампанию по предотвращению расизма и предрассудков о моем городе, где живут очень много индейцев и чернокожих. Будучи чемпионом UFC, прошу вас, Дана, учесть мои слова. Я хочу драться со следующим на очереди — Кай Кара-Франсом. Он заслуживает этого".

Кай Кара-Франс (24-9) расположен на второй строчке рейтинга UFC в наилегчайшем весе. 27 марта на UFC on ESPN 33 новозеландец единогласным решением судей одолел россиянина Аскара Аскарова (14-1), нанеся ему первое поражение в карьере.

Фигередо бился с Морено трижды: в декабре 2020 года была зафиксирована ничья, в июне 2021 победу одержал Морено, а в январе бразилец взял реванш, победив единогласным решением судей. По данным MMAmania, UFC планирует провести четвертый бой между Фигередо и Морено.