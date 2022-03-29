«Почему бы тебе не вернуться и не подраться с Колби?» Шауб раскритиковал Хабиба за призыв к бойкоту Ковингтона

Аналитик и бывший боец UFC Брендан Шауб считает, что Хабибу Нурмагомедову (29-0) следовало бы не призывать к бойкоту Колби Ковингтона (17-3), а вернуться в клетку и разобраться с американцем по честным правилам.

«Хабиб, что ты делаешь? Всегда пытаешься попасть в заголовки газет? Я не согласен, что нужно бойкотировать Колби, — сказал Шауб на YouTube-канале Thiccc Boy. — У меня есть идея. Хабиб, почему бы тебе не вернуться в клетку и не победить Колби? Почему бы тебе не разделаться с ним по честным правилам?

Хабиб все еще актуален, у него есть своя лига. Он ведь сказал, что если Конор побьет Ислама, то вернется в октагон. Круто! Примени эту же стратегию в случае с Колби. Если тебе так не нравится Колби, то вернись и подерись с ним".

Ранее Нурмагомедов раскритиковал Ковингтона за то, что тот оскорблял детей Хорхе Масвидаля (35-16), и вызвал полицию, когда Масвидаль попытался разобраться с Ковингтоном на улице. «Считаю, что все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби, — писал Нурмагомедов в Twitter. — Не соглашайтесь драться с ним, пусть сидит без боев. Это, вероятно, существенно повлияет на него и на всех бойцов, которые думают, что могут оскорблять чужие семьи. Чтобы иметь дело с ним, надо искать его в ресторане».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.