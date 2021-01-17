Багаутинов бросил вызов Проводникову

Российский боец ММА Али Багаутинов предложил провести бой по правилам бокса бывшему чемпиону мира по версии WBO в полусреднем весе Руслану Проводникову.

В субботу Багаутинов победил единогласным решением судей Олега Личковаху на совместном турнире Brave и «Крепости». Турнир прошел в Красной Поляне на WOW Arena.

— По боксу найду с кем драться, — сказал Багаутинов. — С тем же Проводниквым. Давайте, пожалуйста.

— То есть та тема все еще жива?

— Конечно, жива. Если он захочет — я готов. Мы возрастные спорстмены. Можем олдскул показать.

— Мы можем сделать заголовок — Али Багаутинов бросил вызов Руслану Проводникву?

— Уверенно. Давайте!

На счету 35-летнего Багаутинова 20 побед и 7 поражений в ММА и 2 победы и 0 поражений в профессиональном боксе. У 36-летнего Проводникова 25 побед и 5 поражений. Проводников не выходил на ринг с июня 2016 года. (Илья Андреев)