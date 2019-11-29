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Александр Емельяненко: «Я устал кланяться перед Федором»

10:49

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своих отношениях с братом Федором.

— Я устал перед Федором великим и всемогущим выписывать пируэты и поклоны. Да пускай он на землю опустится, — отметил Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой. — Если он хочет поговорить, я могу ему рассказать, кто он есть на самом деле. Почему мы не сядем и не поговорим? В виду того, что он считает себя великим, он не хочет, потому что гордость и самолюбие. Мне нравится смотреть на подобных людей, как Федор.

Напомним, бой Михаила Кокляева и Емельяненко пройдет 29 ноября в Москве.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=lrc4CiGHkkU

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