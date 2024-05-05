Уроженец Ливии выйдет на бой 1 июня вместо травмированного Артура Бетербиева.

Один из самых интригующих боксерских поединков все-таки сорвался: Артур Бетербиев получил травму, разрыв мениска, за месяц до боя с Дмитрием Биволом. Теперь Бетербиеву предстоит операция — планируется, что бой за звание абсолюта теперь состоится в конце года, но это еще не точно. Бивол же все равно выступит 1 июня на турнире в Саудовской Аравии, его новым соперником станет ливиец Малик Зинад.

На первый взгляд Зинад кажется неплохой оппозицией для Бивола, особенно в нынешних обстоятельствах. У 30-летнего Малика нет ни одного поражения в профи, 16 поединков из 22 он выиграл нокаутом. С Биволом рекорды у них идентичные — 22-0. В рейтинге BoxRec полутяжелого веса Малик занимает девятое место — для боксера, который выходит на таком коротком уведомлении, звучит неплохо.

Малик Зинад. Фото Соцсети

24 апреля Зинад победил Джерома Пампеллона решением большинства судей и заработал статус обязательного претендента на титул по линии IBF, организации, поясом которой владеет Артур Бетербиев. Таким образом, если бы бой Дмитрия и Артура состоялся, вполне вероятно, что следующим соперником победителя стал бы Зинад.

Но если тот же Бивол имеет дело с серьезной оппозицией уже много лет, то Зинад только в прошлом году начал получать равных себе и идущих на победной серии соперников. До Пампеллона Малик не бился больше года — в марте 2023-го он одолел Микаэля Диалло. Для обоих боксеров поражение от Зинада стало первым в карьере.

Зинад похож на Бивола одним нюансом. На старте карьеры Дмитрия в профи казалось, что перед нами нокаутер, но со временем россиянин превратился в игровика. Зинад же с повышением оппозиции будто растерял нокаутирующую мощь: четыре из шести его поединков, прошедших всю дистанцию, — это как раз последние бои.

Хотя Малик — ливийский боксер, он долгое время жил на Мальте. Зинад начал тренировки под руководством отца, когда будущему боксеру было пять лет, но в родной Ливии по воле находившегося в то время у власти диктатора Муаммара Каддафи был установлен запрет на бокс. Тренироваться приходилось в подвале — да так, чтобы никто не увидел. Когда 32-летний режим тирании Каддафи пал, в Ливии началась революция — Зинад покинул страну и переехал на Мальту. По словам Малика, именно отец вдохновил его на переезд, но поначалу с боксом у него не получалось на Мальте.

Малик Зинад. Фото Соцсети

«Все, что я хотел делать, это боксировать, и я просто не мог больше этим заниматься в Ливии, — рассказывал Зинад The Malta Independent. — Поэтому я приехал на Мальту и начал заниматься кикбоксингом, но по-прежнему хотел просто боксировать».

На Мальте боксера отлично приняли, но когда боксерская карьера наладилась, она быстро достигла пиковой точки и перестала расти. Как сказал менеджер Зинада, бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Донни Лалонд, проблема в том, что местные промоутеры больше внимания уделяют разовым мероприятиям на острове с мгновенным доходом, чем должным образом инвестируют в продвижение одного боксера в надежде на большую отдачу в будущем.

Сейчас Малик Зинад живет и тренируется в Англии, а выступает обычно в Бельгии и Люксембурге. При этом предыдущий поединок он провел в Австралии и возглавил там кард, а третьим по значимости стал бой Никиты Цзю. В Бельгии же случился пока единственный бой Зинада против боксера из России: в девятом раунде он нокаутировал Тимура Никархоева, выступающего под бельгийским флагом, но родившегося в Чечне. В том поединке Зинад завоевал вакантный пояс IBO Inter-Continental.