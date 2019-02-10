Немка Гайзенбергер выиграла чемпионат Европы, Иванова - шестая

На этапе Кубка мира и чемпионате Европы по санному спорту в Оберхофе (Германия) золото у женщин завоевала немецкая спортсменка Натали Гайзенбергер. Это ее шестой титул чемпионки Европы (четыре в личных соревнованиях и два в эстафетах).

Весь пьедестал почета заняли немецкие саночницы. Второй стала Татьяна Хюфнер, третьей - Даяна Айтбергер. Россиянка Татьяна Иванова стала шестой в зачет чемпионата Европы и седьмой в зачет этапа Кубка мира.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира и чемпионат Европы

Женщины

Одиночка

1. Натали Гайзенбергер (Германия) - 1.22,810 (41,365 + 41,445)

2. Татьяна Хюфнер (Германия) - 1.23,033 (41,462 + 41,571)

3. Даяна Айтбергер (Германия) - 1.23,127 (41,455 + 41,672)

4. Андреа Феттер (Италия) - 1.23,170 (41,651 + 41,519)

5. Юлия Таубитц (Германия) - 1.23,186 (41,706 + 41,480)

6. Саммер Бритчер (США) - 1.23,272 (41,668 + 41,604)

7. Татьяна Иванова (Россия) - 1.23,367 (41,655 + 41,702)

8. Екатерина Батурина (Россия) - 1.23,388 (41,804 + 41,584)

13. Виктория Демченко (Россия) - 1.23,437 (41,707 + 41,730)

17. Екатерина Катникова (Россия) - 1.23,789 (42,142 + 41,647