Богданов и Медведев заняли четвертое место на этапе в Парк-Сити

Россияне Андрей Богданов и Андрей Медведев заняли четвертое место в соревнованиях саней-двоек на четвертом этапе Кубка мира в Парк-Сити. Их результат – 44,920 секунды. Отметим, что из-за непогоды было принято решение выявить призеров по результатам одного заезда.

Золото завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (44,742). Второе место заняли Андрис и Юрис Сиксы из Латвии (44,816). Третье место заняли еще одни представители Германии Тони Эггерт и Саша Бенекен (44,896).

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли восьмое место (45,090).