Выгодно ли брать отпуск в майские праздники?

Расскажем, что делать, если отпуск совпал с майскими праздниками.

Отдых на майские праздники в этом году пройдет в два этапа с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, а 4, 5 и 6 мая будут рабочими. Расскажем, что делать, если ваш отпуск совпал с нерабочими днями.

По По­ста­нов­ле­нию Пра­ви­тель­ства РФ от 16.09.2021 № 1564 были перенесены праздничные дни с 1 ян­ва­ря на 3 мая и со 2 ян­ва­ря на 10 мая. Важно знать: если ваш ежегодный отпуск выпадает на дни, объявленные праздничными, они не включаются во время отдыха. Об этом говорится в ст. 120 ТК РФ. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков.

«Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются», — говорится в статье.

Специалисты не советуют брать отпуск на майские праздники. ng72.ru

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов прокомментировал для «Вечерней Москвы»: «Праздничные дни, которые выпадают на отпуск, не входят в него. При планировании отпуска не нужно считать праздничные дни. Однако важно помнить о разнице между выходными и нерабочими праздничными днями. Компенсироваться работнику будут только 1 мая и 9 мая, в то время как 2, 3, 7 и 8 мая не являются праздничными. Например, если у человека отпуск длится 28 дней, но его часть пришлась на майские праздники, то по факту он будет отдыхать сразу 30 дней. В случае если сотрудник берет отпуск на семь календарных дней с 1 мая 2022 года, ему нужно будет выйти на работу 11 мая».

Май является одним из любимых периодов для россиян. Это время когда многие планируют отпуск именно в этот период. Многие, чтобы увеличить продолжительность отдыха, к майским праздникам добавляют ежегодный отпуск. Для этого нужно заранее оповестить работодателя о своем желании. За две недели вам необходимо написать заявление в отдел кадров для начисления отпускных.

Как рассчитать продолжительность отпуска, рассказали эксперты Системы Главбух.

«При определении продолжительности отпуска в первую очередь исключайте нерабочие праздничные дни: федеральные из статьи 112 ТК и региональные, которые устанавливают власти субъектов РФ (ст. 120 ТК, письмо Роструда от 12.09.2013 № 697-6-1). Если отпуск выпадает на эти дни, их оплачивать не нужно. Праздничные дни увеличивают продолжительность периода отдыха работника, а не отпускные (ч. 1 ст. 120 ТК). А вот за выходной день, приходящийся на отпуск, начисляйте обычные отпускные. Оплачиваются и те выходные дни, которые перенесены постановлением Правительства из-за того, что совпали с праздниками (ст. 112 ТК)».

В майские праздники россияне получили 8 выходных дней. astrakhanfm.ru

Эксперты Системы Главбух объясняют, как рассчитать отпуск в мае 2022 года с праздником и выходными. Если работник хочет взять отпуск с 4 по 10 мая включительно, а оклад, допустим, 50 000 рублей. В расчетный период с 01.05.2021 по 30.04.2022 сотрудник полностью отработал. Выплаты в расчетном периоде — 600 000 рублей. На период отдыха попадает праздник, не входящий в число дней отпуска, получается, нужно оплатить лишь шесть календарных дней. Средний дневной заработок равен 1706,48 рубля. Отпускные составят 10 238,88 рубля.

Работник получит отпускные за четыре календарных дня до начала отпуска. Если отпуск начинается с понедельника, отпускные придут в четверг (ст. 14 ТК, письмо Минтруда от 05.09.2018 № 14-1/ООГ-7157).

Важно знать, что май с финансовой точки зрения является невыгодным месяцем для отпуска. Из-за того, что в нем сокращенное количество рабочих дней, от которых зависит сумма отпускных.