НХЛ лишила Словакию звезд, и ее унизили канадцы. Жуткий разгром на молодежном чемпионате мира

Будущая звезда «Анахайма» повторила рекорд Лемье.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Группа A

Словакия U20 — Канада U20 — 1:11 (0:4, 1:4, 0:3)

Голы: Бедард — 2 (Мактавиш, Рой), 6:16 — 0:1. Куилль — 1 (Грейг, Мактавиш), 13:06 — 0:2. Отманн — 1 (Куилль), 15:57 — 0:3. Зеллвегер — 2 (Стэнковен, Форстер), 19:17 — 0:4. Стэнковен — 1 (бол., Джонсон, Кормье), 21:02 — 0:5. Мактавиш — 1 (Себранго), 26:25 — 0:6. Кашлик — 3 (Миклуха, Немец), 34:40 — 1:6. Мактавиш — 2 (Отманн, Кормье), 35:16 — 1:7. Мактавиш — 3 (Рой, Бедард), 39:25 — 1:8. Мактавиш — 4 (Отманн), 43:44 — 1:9. Рой — 1 (Зеллвегер, Дюфур), 55:07 — 1:10. Остапчук — 1 (Рой, Дюфур), 59:39 — 1:11.

Вратари: Латкоци (Боло, 20:01) — Гаранд.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (11+8+4) — 44 (15+14+15).

Судьи: Кика, Кова.

12 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 3216 зрителей.

Вы могли не заметить, но в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире уже третий день идет молодежный чемпионат мира, перенесенный из-за коронавируса. И в этом ничего страшного. Иногда возникает чувство, будто любимый турнир миллионов в это время года не нужен даже канадцам, которые традиционно фанатеют от него больше всех. Посещаемость МЧМ действительно удручает. О чем говорить, если даже на матчах хозяев 18-тысячный Rogers Place заполняется только на 17%?

Однако куда больше рейтингов и просмотров расстраивают составы, которые приехали в Альберту. Если топ-сборные из-за большого количества отказников не стали принципиально слабее, то уровень простых смертных точно просел. И, похоже, сильнее всех из-за переноса турнира на лето пострадала Словакия.

Во время зимнего запуска словаков никто не причислял к фаворитам и претендентам на золото. Но пошуметь во весь голос и добраться до первых с 2015-го медалей им было вполне по силам, даже несмотря на поражения от США (2:3) и Швеции (0:3). По крайней мере, первоначальный состав позволял на это рассчитывать.

Зимой в руках у Ивана Фенеша была без преувеличения сильнейшая молодежка за последние 20 лет. В обороне — проспект «Коламбуса» Самуэль Княжко и второй номер драфта Шимон Немец, в атаке — топ-снайпер из юниорской лиги Онтарио Мартин Хромяк, выпускник первого раунда Филип Мешар и будущий первый номер драфта Юрай Слафковски. Все они искренне и по-детски рыдали в обнимку, когда ИИХФ приняла решение отменить МЧМ. Но когда Люк Тардиф объявил о том, что турнир будет переигран летом, лидеры словаков решили отказаться от погони за мечтой и поберечь себя в преддверии открытия тренировочных лагерей НХЛ.

В итоге тренерскому штабу словаков пришлось привезти в Эдмонтон самую молодую команду на турнире (18,5 года), лидером которой должен был стать 17-летний центр Далибор Дворски (2005), не ставший упускать возможность засветиться за год до своего драфта. Более того, сразу 11 человек из пересобранной команды по возрасту имеют право принять участие как минимум в еще двух молодежных первенствах. И ждать от такой сборной медалей на уровне, где даже один год разницы имеет большое значение, изначально было сложно.

Уже в первом матче команда Фенеша обидно проиграла соседям из Чехии, также решившим обкатать молодежь на августовском мундиале (18,7 года). Причем влететь она умудрилась, ведя 2:0 после первого периода. А вот во втором матче группового этапа их ждал канадский каток с Мэйсоном Мактавишем за рулем и невероятно болезненные 1:11.

Если латыши, попавшие на МЧМ только из-за отстранения сборной России, в матче с хозяевами смогли вполне достойно пободаться с ними (2:5) и не позволяли себе развалиться, то словацкий детсад уже к первому перерыву без шансов горел 0:4. Хотя многое стало понятное уже после того, как счет открыл фаворит следующего драфта и новый канадский Next One (ох, скольким уже раздали это звание) Коннор Бедард.

Гол нападающего «Реджайны» — настоящая эстетика, но посмотрите на то, как сразу два нападающих в синих свитерах пытаются забрать шайбу у Мактавиша, а третий форвард на пару с защитником просто смотрят, как 16-й номер канадцев завершает идеальную комбинацию. Ну и как с такой обороной обыгрывать главного претендента на золото и рассчитывать на медали?

Именно Мактавиш и стал абсолютно главным героем матча. Уже в начале третьего периода капитан «Кленовых» оформил покер и стал шестым игроком в истории сборной Канады на МЧМ, которому удалось забросить четырежды в одном матче, — до него это достижение покорялось лишь Марио Лемье (1983), Симону Ганье (1999), Брэйдену Шенну (2010), Тэйлору Рэддишу (2016) и Максиму Комтуа (2018). Разумеется, история помнит покер Бедарда прошлой зимой. Но вопрос в том, идет ли он в официальную статистику, после того как результаты зимнего запуска были аннулированы.

А ведь изначально «Анахайм» не хотел вновь отпускать своего таланта на МЧМ. Но после долгих уговоров нападающему удалось получить от клуба «вольную»: «У нас была дискуссия, в клубе объясняли плюсы и минусы, но я рассказал, как сильно хочу поехать на МЧМ. Некоторые ребята травмированы, другие — готовятся к НХЛ, но для меня это было простое решение. Я хочу выиграть золото для Канады».

Понять рвение Мактавиша можно. У него уже есть золото ЮЧМ, а минувшей весной Мэйсон вместе с «Гамильтоном» стал чемпионом юниорской лиги Онтарио. Теоретически возраст позволяет ему сыграть на МЧМ и в следующем году. Однако учитывая, что в следующем сезоне «Утки» рассчитывают на него как на железобетонного игрока основы, разрешение на еще одну поездку в молодежку ему никто не даст. А значит, текущий турнир — его первый и, по сути, единственный шанс стать чемпионом мира на уровне U-20.