«Россия доминировала над канадцами. Мы заставляли их играть в откат». Еще одно мощное выступление Егора Замулы

Защитник сборной России Егор Замула пообщался с журналистами после возвращения с МЧМ-2020. В финале Россия проиграла Канаде (3:4).

— Брагин для нас — второй отец, этот человек сделал из нас настоящую семью, — сказал Замула. — В нашем достижении его большая заслуга его. Это человек, великий тренер, с которым приятно работать.

— Что сказал Брагин после матча?

— Что у нас была великая команда, которая доминировал над канадцами. Мы заставляли их играть в откат. Били их, катали шайбу, не боялись ошибиться. Сожалению, в финальной игре мы оступились, проиграли ключевые 5 минут и проиграли самый важный матч в карьере в настоящий момент. Самое главное — все видели, что мы играли ничуть не хуже канадцев. За нас болела вся Россия, и маленькие пацаны заразились нашим видом спорта и этими эмоциями. В 2011-м году я также смотрел финал МЧМ с родителями на диване. Тогда я видел эмоции Кузнецова Тарасенко в финале. Я мечтал об этом, и я сыграл на чемпионате мира. К сожалению, не смогли выиграть, но показали пример, как надо играть до последней секунды. Нас душили со всех сторон, но мы играли хорошо.

— Откуда у вас остались силы, чтобы ввести прямые эфиры в раздевалке?

— Да там много пацанов вели прямой эфир. Было много эмоций, до слез обидно, но потом Я вспомнил свои взлёты и падения с тех пор как встал на коньки. Наша команда была настоящей семьей. Это были 23 брата, которые бились друг за друга, не жалели себя. Пассажиров в этой команде не было.Все бросались под шайбу и готовы были помочь в любую секунду.

— Привезёте в Челябинск серебряную медаль?

— Сейчас у меня нет времени, чтобы возвращаться в Челябинск. В Москве отдохну немного и полечу Филадельфию. Пока не знаю, буду ли я заявлен за «Флайерс», это моя мечта сыграть в НХЛ. Я провёл хороший турнир, но не знаю как тренерский штаб решит. Они мне помогали совета ми напротяжении всего турнира. Самое главное — мы движемся и развиваемся, уже на шаг ближе к канадскому хоккею. (Алена Гребенькова)