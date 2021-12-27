МЧМ по хоккею 2022
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Мичков признан лучшим игроком сборной России в матче МЧМ-2022 против Швеции

03:39

Сборная России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира-2022 уступила Швеции со счетом 3:6.

Лучшим игроком российской команды был признан форвард Матвей Мичков, оформивший дубль. У шведов лучшим игроком стал форвард Оскар Магнуссон, не отметившийся результативными действиями.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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