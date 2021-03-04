Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Женщины

ИИХФ перенесла женский ЧМ с апреля на май

20:54
Теги:

Чемпионат мира-2021 среди женщин перенесен с апреля на май, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Такое решение принято в связи с необходимостью обеспечить более тщательную защиту игроков и персонала от коронавируса. Также ИИХФ выделит дополнительные средства для борьбы с коронавирусом.

Женский ЧМ пройдет в Галифаксе и Труро (Канада) с 6 по 16 мая.

Дополнительная информация:

https://www.iihf.com/en/events/2021/ww/news/24733/women_s_worlds_moved_to_may

Женщины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир