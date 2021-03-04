ИИХФ перенесла женский ЧМ с апреля на май
20:54
Чемпионат мира-2021 среди женщин перенесен с апреля на май, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Такое решение принято в связи с необходимостью обеспечить более тщательную защиту игроков и персонала от коронавируса. Также ИИХФ выделит дополнительные средства для борьбы с коронавирусом.
Женский ЧМ пройдет в Галифаксе и Труро (Канада) с 6 по 16 мая.
Дополнительная информация:
https://www.iihf.com/en/events/2021/ww/news/24733/women_s_worlds_moved_to_may
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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