ИИХФ перенесла женский ЧМ с апреля на май

Чемпионат мира-2021 среди женщин перенесен с апреля на май, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Такое решение принято в связи с необходимостью обеспечить более тщательную защиту игроков и персонала от коронавируса. Также ИИХФ выделит дополнительные средства для борьбы с коронавирусом.

Женский ЧМ пройдет в Галифаксе и Труро (Канада) с 6 по 16 мая.