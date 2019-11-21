«Звезда» одержала пятую победу подряд, обыграв «КРС-БСУ»
Пекинский «КРС-БСУ» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ проиграл чеховской «Звезде» — 2:3. Фарм-клуб ЦСКА одержал пятую победу подряд.
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«КРС-БСУ» (Пекин) — «Звезда» (Чехов) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Чен — 3 (бол., Ху, Джо), 5:11 — 1:0. Пешехонов — 8 (бол., Мокин, Антипов), 26:42 — 1:1. Мокин — 3 (бол., Чмыхов, Антипов), 35:11 — 1:2. Сето — 8 (Чжан Цзэцэнь), 46:40 — 2:2. Рыжков — 4 (Усков), 50:41 — 2:3.
Вратари: Мьюз (58:44) — Самойлов.
Судьи: Анашин, Отмахов.
21 ноября. Пекин. Ice Sports Center of Beijing Sport University.
ОРДЖИ (Пекин) — «Химик» (Воскресенск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Круженков — 4 (Злобин), 9:46 — 0:1. Мухин — 3 (Сорокин), 23:25 — 0:2. Бабинцев — 4 (Шин), 28:20 — 1:2.
Вратари: Лием (58:27) — Сковронский.
Судьи: Кислов, Прокуратов.
21 ноября. Пекин. Beijing A.Z Ice Sports Club.
«Барс» (Казань) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Воеводин — 4 (бол., Адамчук, Пестушко), 7:02 — 1:0. Вильданов — 5 (Зарипов), 27:37 — 2:0. Воеводин — 5 (бол., Пестушко, Адамчук), 32:47 — 3:0. Щербов — 3 (бол., Воробьев, Чувиляев), 35:22 — 3:1. Марушев — 10 (мен.), 57:46 — 4:1.
Вратари: Мифтахов — Лисутин.
Судьи: Иванов, Потапов.
21 ноября. Казань. Дворец спорта.
«Динамо» (Тверь) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кулагин — 3 (Лапин), 36:00 — 0:1. Кулагин — 4 (бол., Ручкин), 44:02 — 0:2. Панкратов — 5 (Бешаров), 51:31 — 1:2. Шипов — 5 (О. Зайцев), 58:33 — 2:2.
Победный буллит: Бусаров.
Вратари: Тяло — Синягин.
Судьи: Гофман, Зибинин.
21 ноября. Тверь. СК «Юбилейный».
«Рязань» (Рязань) — «Ижсталь» (Ижевск) — 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Голы: Щегольков — 2 (Виноградов, Хацей), 6:49 — 0:1. Щегольков — 3 (Халиков, Орлов), 21:12 — 0:2. Баженов — 4 (Ковалев, Рыжов), 22:43 — 0:3. Денисевич — 1 (Макаров), 34:37 — 0:4. Сергеенко — 4 (бол., Миронов), 52:42 — 1:4.
Вратари: Большаков (Денисов, 34:37) — Кононов.
Судьи: Бестужев, Макашов.
21 ноября. Рязань. ДС «Олимпийский».