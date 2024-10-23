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Сегодня, 15:49

Главный тренер «Зауралья» Звягин установил рекорд по победам в ВХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Михаил Звягин.
Фото ХК «Зауралье»

Главный тренер «Зауралья» Михаил Звягин установил рекорд ВХЛ, став самым побеждающим наставником в истории лиги.

После матча регулярного чемпионата с «Челметом» (2:0) количество побед в тренерской карьере 50-летнего россиянина достигло 318.

Звягин возглавляет клуб из Кургана с 2021 года. Ранее он уже работал с «Зауральем» (2016-2018), а также тренировал тюменский «Рубин», выступающий в МХЛ курганский «Юниор» и ряд клубов Казахстана.

ХК Зауралье
ВХЛ
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