Авиакомпания презентовала ливрею в поддержку ХК «Норильск»

Авиакомпания NordStar презентовала новую ливрею для самолета Boeing 737-800 в поддержку хоккейного клуба «Норильск». В среду самолет в обновленной хоккейной ливрее с бортовым номером RA-73255 выполнил первый рейс в Норильск из Нижнего Новгорода.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Норильский никель», ливрея самолета олицетворяет суть северного хоккея — силу, упорство и командный дух. На хвосте самолета размещена голова рычащего белого медведя, олицетворяющая дух и непоколебимость хоккейного клуба. Фюзеляж самолета и винглеты украшены сценами из хоккейных матчей.