"Дацика душили, а он ни разу не сдался. Горд, что мы, мурманчане, такие сильные"

– Хабаровск многих смущает перелетами.
– Меня-то этим не напугать!
– Почему?
– Потому что хочется работать. Лучше начинать там, где труднее. Конец страны, злая зима. Здорово, что именно здесь работаю.
– Перелеты переносите легко?
– Нет. Но я викинг.
– Ого.
– Да-да, викинг! Русский человек. Я готов летать куда угодно, лишь бы быть в хоккее. Как-то в Америке меня трейданули из одной команды в другую. Ладно, сдаю баул, иду к самолету. А он шестиместный! Еще кресла в линию по одной стороне!
– Вот это приключение.
– Я отправлялся в "Провиденс", это фарм-клуб "Бостона". Пролетели минут двадцать – смотрю, стюардесса куда-то бежит, крик, вырубается свет, мигает красная лампочка...
– Ужас.
– Выглядываю в иллюминатор – а на нас надвигается огромная черная туча. Прямо в этот циклон влетаем! Прежде я обожал американские горки. Но после этого разлюбил навсегда. Вдруг падение метров на триста вниз, резко! В эту секунду понимаю, что я повис в воздухе, только ремень удерживает. На нем болтаюсь.
– Вот это "американские горки".
– Потом резко влево метров на пятьсот! Вправо! Ливень лупит!
– Долго болтало?
– Полчаса. Ага, думаю, если в этом циклоне выживу – точно получу много денег. Когда приземлились, только я один отстегнулся и встал.
– Остальные?
– Все лежали в лужах! На взлетной полосе как в фильмах – 50 "неотложек". Я-то спокойно выхожу, сам дверь открыл. Остальные не двигались. Ко мне полицейские кидаются: "А, русский? Все понятно..."
– Говорите, любили американские горки. Самый лютый аттракцион, который попробовали?
– Мне нравилось в Сеуле. Влетаешь на скорости в темную пещеру, ничего не видно. Начинаешь в ней вращаться. Второе место – Гетеборг. Тебя поднимают. Думаешь, сейчас полетишь вниз. Так еще вниз головой переворачивают! Пробирает!
– Вам это в самом деле нравится?
– Все надо попробовать! Адреналин! Когда играешь хоккей, этот адреналин хапаешь, привыкаешь. Становится необходимо. А где его взять? Вот – американские горки...
– Вы сказали – "я викинг". Другой человек, от которого это слышал, носил фамилию Дацик.
– Мы оба из Мурманска родом!
– Совпадение? Не думаю.
– А там много здоровых парней, которые должны пробивать себе дорогу и хорошо умеют драться. Настоящие викинги. Но мы с Дациком не общались. Знаю, как он в Норвегию переплывал, видел пару боев. Кто-то его придушивал – а он не сдался ни разу, терял сознание. Я горд, что мы, мурманчане, такие сильные...
– Человек лежит и умирает. Ну и дела.
– А ничего страшного! Отойдет через 2 минуты!
Полностью интервью Юдина – в ближайшее время на сайте "Спорт-Экспресс".