"Дацика душили, а он ни разу не сдался. Горд, что мы, мурманчане, такие сильные"

Известный в прошлом тафгай, экс-защитник сборной России, а сейчас тренер "Амура" Александр Юдин дал большое интервью обозревателю "СЭ" Юрию Голышаку. Приводим небольшой отрывок из их разговора – об инциденте во время полета Юдина в США и известном бойце ММА Вячеславе Дацике.

Александр Юдин. Фото Алексей Иванов

– Хабаровск многих смущает перелетами.

– Меня-то этим не напугать!

– Почему?

– Потому что хочется работать. Лучше начинать там, где труднее. Конец страны, злая зима. Здорово, что именно здесь работаю.

– Перелеты переносите легко?

– Нет. Но я викинг.

– Ого.

– Да-да, викинг! Русский человек. Я готов летать куда угодно, лишь бы быть в хоккее. Как-то в Америке меня трейданули из одной команды в другую. Ладно, сдаю баул, иду к самолету. А он шестиместный! Еще кресла в линию по одной стороне!

– Вот это приключение.

– Я отправлялся в "Провиденс", это фарм-клуб "Бостона". Пролетели минут двадцать – смотрю, стюардесса куда-то бежит, крик, вырубается свет, мигает красная лампочка...

– Ужас.

– Выглядываю в иллюминатор – а на нас надвигается огромная черная туча. Прямо в этот циклон влетаем! Прежде я обожал американские горки. Но после этого разлюбил навсегда. Вдруг падение метров на триста вниз, резко! В эту секунду понимаю, что я повис в воздухе, только ремень удерживает. На нем болтаюсь.

– Вот это "американские горки".

– Потом резко влево метров на пятьсот! Вправо! Ливень лупит!

– Долго болтало?

– Полчаса. Ага, думаю, если в этом циклоне выживу – точно получу много денег. Когда приземлились, только я один отстегнулся и встал.

– Остальные?

– Все лежали в лужах! На взлетной полосе как в фильмах – 50 "неотложек". Я-то спокойно выхожу, сам дверь открыл. Остальные не двигались. Ко мне полицейские кидаются: "А, русский? Все понятно..."

– Говорите, любили американские горки. Самый лютый аттракцион, который попробовали?

– Мне нравилось в Сеуле. Влетаешь на скорости в темную пещеру, ничего не видно. Начинаешь в ней вращаться. Второе место – Гетеборг. Тебя поднимают. Думаешь, сейчас полетишь вниз. Так еще вниз головой переворачивают! Пробирает!

– Вам это в самом деле нравится?

– Все надо попробовать! Адреналин! Когда играешь хоккей, этот адреналин хапаешь, привыкаешь. Становится необходимо. А где его взять? Вот – американские горки...

– Вы сказали – "я викинг". Другой человек, от которого это слышал, носил фамилию Дацик.

– Мы оба из Мурманска родом!

– Совпадение? Не думаю.

– А там много здоровых парней, которые должны пробивать себе дорогу и хорошо умеют драться. Настоящие викинги. Но мы с Дациком не общались. Знаю, как он в Норвегию переплывал, видел пару боев. Кто-то его придушивал – а он не сдался ни разу, терял сознание. Я горд, что мы, мурманчане, такие сильные...

– Человек лежит и умирает. Ну и дела.

– А ничего страшного! Отойдет через 2 минуты!

Полностью интервью Юдина – в ближайшее время на сайте "Спорт-Экспресс".