Лучшие бомбардиры НХЛ на 16 ноября: Макдэвид набрал 53 очка, Капризов — третий
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2026/27. На счету канадца 53 (12+41) очка в 22 матчах.
В игре против «Филадельфии» (5:2) 16 ноября Макдэвид забил гол и сделал две результативные передачи. Вторым в гонке бомбардиров идет его одноклубник Леон Драйзайтль — 41 (20+21) очко в 22 встречах.
Третье место занимает российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 37 (17+20) очков в 22 матчах. Еще один россиянин, Никита Кучеров из «Тампы», замыкает десятку с 28 (8+20) очками в 20 играх.
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 16 ноября 2026 года:
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Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 (12+41) очка в 22 матчах
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Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 41 (20+21) очко в 22 матчах
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Кирилл Капризов («Миннесота») — 37 (17+20) очков в 22 матчах
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Эван Бушар («Эдмонтон») — 36 (12+24) очков в 22 матчах
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Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 30 (10+20) очков в 20 матчах
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Куинн Хьюз («Миннесота») — 30 (7+23) очков в 22 матчах
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Мэттью Ткачук («Флорида») — 30 (5+25) очков в 22 матчах
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Себастьян Ахо («Каролина») — 29 (12+17) очков в 21 матче
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Остон Мэттьюс («Торонто») — 29 (12+17) очков в 22 матчах
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Никита Кучеров («Тампа») — 28 (8+20) очков в 20 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|4
|Айлендерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Вашингтон
|18
|10
|8
|20
|6
|Филадельфия
|23
|6
|17
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Монреаль
|20
|12
|8
|28
|3
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|22
|12
|10
|27
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|3
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|27
|4
|Даллас
|20
|12
|8
|26
|5
|Юта
|21
|10
|11
|23
|6
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|22
|16
|6
|35
|2
|Вегас
|22
|13
|9
|29
|3
|Анахайм
|21
|11
|10
|23
|4
|Сан-Хосе
|23
|10
|13
|22
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|21
|9
|12
|19
|7
|Лос-Анджелес
|18
|5
|13
|12
|8
|Ванкувер
|22
|4
|18
|9
|16.11
|03:30
|Филадельфия – Эдмонтон
|2 : 5
|16.11
|04:00
|Даллас – Флорида
|2 : 1 ОТ
|16.11
|04:00
|Анахайм – Калгари
|6 : 1
|16.11
|05:00
|Сан-Хосе – Нэшвилл
|4 : 2
|16.11
|05:00
|Вегас – Ванкувер
|3 : 6