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Лучшие бомбардиры НХЛ на 16 ноября: Макдэвид набрал 53 очка, Капризов — третий

Никита Давыдов

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2026/27. На счету канадца 53 (12+41) очка в 22 матчах.

В игре против «Филадельфии» (5:2) 16 ноября Макдэвид забил гол и сделал две результативные передачи. Вторым в гонке бомбардиров идет его одноклубник Леон Драйзайтль — 41 (20+21) очко в 22 встречах.

Третье место занимает российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 37 (17+20) очков в 22 матчах. Еще один россиянин, Никита Кучеров из «Тампы», замыкает десятку с 28 (8+20) очками в 20 играх.

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 16 ноября 2026 года:

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 (12+41) очка в 22 матчах

  2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 41 (20+21) очко в 22 матчах

  3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 37 (17+20) очков в 22 матчах

  4. Эван Бушар («Эдмонтон») — 36 (12+24) очков в 22 матчах

  5. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 30 (10+20) очков в 20 матчах

  6. Куинн Хьюз («Миннесота») — 30 (7+23) очков в 22 матчах

  7. Мэттью Ткачук («Флорида») — 30 (5+25) очков в 22 матчах

  8. Себастьян Ахо («Каролина») — 29 (12+17) очков в 21 матче

  9. Остон Мэттьюс («Торонто») — 29 (12+17) очков в 22 матчах

  10. Никита Кучеров («Тампа») — 28 (8+20) очков в 20 матчах

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 16 5 34
2 Нью-Джерси 21 15 6 30
3 Рейнджерс 21 12 9 25
4 Айлендерс 19 9 10 22
5 Вашингтон 18 10 8 20
6 Филадельфия 23 6 17 18
7 Питтсбург 20 7 13 16
8 Коламбус 18 7 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 20 13 7 28
2 Монреаль 20 12 8 28
3 Оттава 21 13 8 28
4 Бостон 20 13 7 27
5 Флорида 22 12 10 27
6 Баффало 20 8 12 20
7 Детройт 21 8 13 19
8 Торонто 22 8 14 18
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 22 15 7 34
2 Колорадо 21 12 9 27
3 Нэшвилл 21 11 10 27
4 Даллас 20 12 8 26
5 Юта 21 10 11 23
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7 Сент-Луис 20 9 11 20
8 Чикаго 20 5 15 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 22 16 6 35
2 Вегас 22 13 9 29
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4 Сан-Хосе 23 10 13 22
5 Сиэтл 18 9 9 19
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16.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 2 : 5
16.11 04:00 Даллас – Флорида 2 : 1 ОТ
16.11 04:00 Анахайм – Калгари 6 : 1
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16.11 05:00 Вегас – Ванкувер 3 : 6
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