Лучшие бомбардиры НХЛ на 16 ноября: Макдэвид набрал 53 очка, Капризов — третий

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2026/27. На счету канадца 53 (12+41) очка в 22 матчах.

В игре против «Филадельфии» (5:2) 16 ноября Макдэвид забил гол и сделал две результативные передачи. Вторым в гонке бомбардиров идет его одноклубник Леон Драйзайтль — 41 (20+21) очко в 22 встречах.

Третье место занимает российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 37 (17+20) очков в 22 матчах. Еще один россиянин, Никита Кучеров из «Тампы», замыкает десятку с 28 (8+20) очками в 20 играх.

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 16 ноября 2026 года: