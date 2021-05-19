Василевский признан первой звездой матча «Флорида» — «Тампа»
05:55
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча перового раунда плей-офф «Флорида» — «Тампа» (1:3). Первой звездой встречи стал российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. Он отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан нападающий «Тампы» Ондржей Палат, отметившийся голом и голевой передачей. Замкнул тройку лучших нападающий «Пантерз» Мейсон Марчмент, забросивший одну шайбу.
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