«Тампа» увеличила преимущество в серии с «Флоридой»

«Тампа» обыграла «Флориду» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ (3:1). Счет в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг».

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Следующая игра серии состоится 21 мая.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Центральный дивизион

Второй матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Стэмкос — 1 (Киллорн, Савар), 4:52 — 0:1. Палат — 1 (Пойнт, Кучеров), 14:57 — 0:2. Марчмент — 1 (Верхэге, Барков), 34:21 — 1:2. Гурд — 1 (п.в., Палат), 58:35 — 1:3.

Вратари: Дриджер (57:43 — 58:35, 58:51 — 58:53) — Василевский.

Штраф: 18 — 8.

Броски: 33 (9+11+13) — 29 (16+4+9).

Наши: — - Кучеров (22.15/2/+1), Сергачев (20.39/1/+1).

19 мая. Майами. BB&T Center.

Счет в серии: 0-2.