«Вашингтон» и «Торонто» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 ноября

«Вашингтон» и «Торонто» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 ноября. Матч пройдет на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 1.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Торонто» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 01:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Торонто

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Вашингтон» — «Торонто» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Кэпиталз» набрали 28 очков в 24 матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. «Мэйпл Лифс» с 23 очками в 23 играх располагаются на второй строчке «Востока».