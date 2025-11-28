«Вегас» и «Монреаль» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 ноября

«Вегас» и «Монреаль» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 ноября. Матч пройдет на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (штат Невада, США). Начало — в 00.05 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Вегас» — «Монреаль» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 00:05. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Монреаль

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Вегас» — «Монреаль» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Голден Найтс» набрали 28 очков в 23 матчах и занимают пятое место в Западной конференции. «Канадиенс» с 27 очками в 22 играх располагаются на девятой строчке «Востока».