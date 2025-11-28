«Коламбус» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 ноября

«Коламбус» и «Питтсбург» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 ноября. Матч пройдет на льду «Нейшенуайд-арены» в Коламбусе (штат Огайо, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Коламбус» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Питтсбург

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Коламбус» — «Питтсбург» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Блю Джекетс» набрали 26 очков в 24 матчах и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Пингвинз» с 27 очками в 22 играх располагаются на восьмой строчке «Востока».