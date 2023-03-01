«Вашингтон» обменял Юханссона в «Миннесоту»

«Вашингтон» объявил на официальном сайте об обмене нападающего Маркуса Юханссона в «Миннесоту». За 32-летнего шведа «Кэпиталз» получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ в 2024 году.

Действующий контракт шведского форварда с зарплатой 1,1 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Юханссон в 2010 году начал карьеру в «Вашингтоне», а в 2018 году был обменян в «Нью-Джерси». В сезоне-2021/22 он вернулся в «Кэпиталз».

В этом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ швед набрал 28 (13+15) очков в 60 матчах.