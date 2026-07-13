Сергачев рад продлению контракта Овечкина с «Вашингтоном»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев заявил, что рад продлению контракта форварда Александра Овечкина с «Вашингтоном».

«Порадовался за Александра. Следил за ним и слежу. Очень счастлив, что еще год буду видеть игру кумира», — сказал Сергачев.

2 июля «Кэпиталз» объявили о заключении соглашения с 40-летним россиянином на год. Зарплата хоккеиста составит 1 миллион долларов, подписной бонус — 3,25 миллиона, также предусмотрен бонус за количество сыгранных матчей в размере 4,75 миллиона (10 матчей).