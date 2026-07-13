Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сергачев рад продлению контракта Овечкина с «Вашингтоном»

Федор Носов

Защитник «Юты» Михаил Сергачев заявил, что рад продлению контракта форварда Александра Овечкина с «Вашингтоном».

«Порадовался за Александра. Следил за ним и слежу. Очень счастлив, что еще год буду видеть игру кумира», — сказал Сергачев.

Александр Овечкин.Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ. И сэкономил миллионы долларов на услугах агентов

2 июля «Кэпиталз» объявили о заключении соглашения с 40-летним россиянином на год. Зарплата хоккеиста составит 1 миллион долларов, подписной бонус — 3,25 миллиона, также предусмотрен бонус за количество сыгранных матчей в размере 4,75 миллиона (10 матчей).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Попрощался с Магнитогорском, «подсидел» Ларионова, через три часа подписался со СКА. Как Андрей Разин экстренно переехал в Санкт-Петербург
Макдэвид неудержим — набрал 23 очка за восемь матчей. Такого в НХЛ не было 30 лет
«Зенит» и «Ахмат» выдали блокбастер! Глушенков снова забил, но победным стал гол Джона
Популярное видео
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: последний сезон в НХЛ и новые рекорды лучшего снайпера в истории лиги
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству волевых побед
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча
Овечкин в шаге от великого рекорда «Вашингтона». Но речь не о голах, а о передачах
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» победил «Нью-Джерси», Овечкин отдал голевой пас, Грицюк набрал два очка
Овечкину осталась одна голевая передача до повторения рекорда «Вашингтона»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Панарин рассказал, что Овечкин предложил провести драфт перед «Матчем года»

Овечкин считает, что российские спортсмены готовы к возвращению на международные турниры
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 9 7 2 15
2 Рейнджерс 10 6 4 13
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Айлендерс 8 4 4 9
5 Нью-Джерси 8 4 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 10 1 9 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 7 2 14
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Баффало 9 4 5 10
6 Монреаль 8 4 4 9
7 Детройт 8 3 5 8
8 Торонто 9 3 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 9 6 3 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 8 4 4 10
5 Даллас 8 4 4 9
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 8 6 2 13
3 Сиэтл 9 5 4 11
4 Сан-Хосе 8 4 4 9
5 Анахайм 7 4 3 8
6 Ванкувер 10 2 8 5
7 Лос-Анджелес 6 0 6 2
8 Калгари 7 1 6 2
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
18.10 01:00 Флорида – Сиэтл 8 : 3
18.10 02:00 Чикаго – Даллас 0 : 4
18.10 02:00 Детройт – Сан-Хосе 4 : 3 Б
18.10 02:00 Торонто – Айлендерс 1 : 4
18.10 02:00 Филадельфия – Оттава 3 : 1
18.10 02:00 Монреаль – Баффало 4 : 3 ОТ
18.10 02:00 Коламбус – Рейнджерс 1 : 0 ОТ
18.10 03:00 Нэшвилл – Сент-Луис 5 : 2
18.10 04:00 Лос-Анджелес – Бостон 1 : 4
18.10 05:00 Юта – Эдмонтон 2 : 6
18.10 05:00 Вегас – Питтсбург 6 : 2
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости