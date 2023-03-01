«Торонто» обменял Сандина в «Вашингтон» на Густафссона

«Вашингтон» объявил об обмене защитника Эрика Густафссона в «Торонто». «Кэпиталз» за своего игрока и пик первого раунда на драфте 2023 года получили Расмуса Сандина.

Действующий контракт 22-летнего Сандина с зарплатой 1,4 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона. Действующее соглашение 30-летнего Густафссона с зарплатой 800 тысяч долларов в год действует до конца этого сезона.

В этом сезоне Сандин набрал 20 (4+16) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а Густафссон набрад 38 (7+31) очков в 61 матче.