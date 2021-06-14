Варламов назвал Василевского лучшим вратарем НХЛ последних лет

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов похвалил соотечественника и голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

«Василевский, с моей точки зрения — лучший голкипер в НХЛ. Причем не только сейчас, а на протяжении последних лет. Он показывает выдающийся хоккей. А еще, кроме этого, Андрей — отличный человек и скромный парень. У нас нормальные отношения, но сейчас мы играем друг против друга. Это очень габаритный и атлетически сложенный вратарь. За последние годы он брал «Везина Трофи» как лучший голкипер лиги, постоянно номинируется на этот приз. Я вообще могу сказать много хорошего о Василевском. К этому даже добавить нечего», — цитирует официальный сайт НХЛ Варламова.

«Айлендерс» играют с «Тампой» в полуфинале Кубка Стэнли. Команда из Нью-Йорка обыграла «Лайтнинг» в первом матче серии со счетом 2:1.