«Оттава» обыграла «Торонто» и продлила победную серию до шести матчей

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Торонто» со счетом 4:2.

В составе «Сенаторз» отличились Джейк Сандерсон, Дэвид Перрон, Клод Жиру и Майкл Амадио. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

«Оттава» продлила победную серию до шести матчей и с 77 очками расположилась на седьмом месте в Восточной конференции. «Торонто» с 81 очком — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оттава» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Голы: В. Нюландер — 37 (Робертсон, Карло), 26:49 — 1:0. Сандерсон — 7 (Штюцле, Ткачак), 27:57 — 1:1. Мэттьюс — 24, 28:55 — 2:1. Перрон — 5 (Батерсон), 32:16 — 2:2. Жиру — 14 (бол., Шабо), 34:08 — 2:3. Амадио — 9 (п.в., Грейг), 59:53 — 2:4.

Вратари: Столарц (57:18 - 58:45, 58:59 - 59:53) — Улльмарк.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 23 (5+7+11) — 25 (10+7+8).

Наши: — - Зуб (22.03/1/+2).

16 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 19170 зрителей.