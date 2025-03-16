Кочетков признан второй звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:0).

25-летний россиянин отразил все 26 бросков по воротам. Первой звездой признан форвард Марк Янковски, оформивший дубль. Третья звезда — форвард Себастьян Ахо, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Кочетков провел 40 матчей, дважды сыграв на ноль при 90,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.37.