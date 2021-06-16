Нападающий «Монреаля» Тайлер Тоффоли поделился ожиданиями от второго матча серии 1/2-финала Кубка Стэнли против «Вегаса» (0-1 — в серии).

«Когда ведешь в счете, это значительно облегчает игру. Лидировать по ходу матча очень важно, особенно в гостевых встречах. Так что я думаю, что именно этот фактор будет одним из ключевых в завтрашнем матче. Мы должны снова хорошо начать игру и воспользоваться своими возможностями», — цитирует Тоффоли русскоязычный сайт НХЛ.

Также канадский форвард высказался о голкипере «Вегаса» Марк-Андре Флери.

«Флери — хороший вратарь, он давно в топе, и это все не просто так. Он очень быстрый парень, который всегда борется в воротах и никогда не сдается. Плюс их защитники помогает ему и блокируют много бросков. Но у нас есть хорошая атака и умение забивать голы», — цитирует Тоффоли русскоязычный сайт НХЛ.

Второй матч серии «Вегас» — «Монреаль» состоится завтра, 17 июня. Начало встречи — в 4.00 по московскому времени.