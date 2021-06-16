Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Рик Нэш назначен директором по развитию игроков «Коламбуса»

21:49
Теги:

Рик Нэш назначен директором по развитию игроков «Коламбуса», информирует официальный сайт клуба. С 2019 года экс-игрок работал помощником генерального менеджера команды.

Нэш ранее выступал в НХЛ за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Бостон». Всего в лиге канадец сыграл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.

Также Юсеф Бумедьенн был назначен директором по скаутингу, Дерек Дорсетт и Марк Летестю стали тренерами по развитию. Кроме того, Брэд Тиссен заменил Джима Корси на посту тренера по развитию вратарей.

Читайте также

Завтра Серхио Рамос объявит, что покидает «Реал»
Байден заявил о чтении всех речей Путина и его биографий
Что означает номер квартиры в которой вы живете
Полицейским пришлось отстреливаться от агрессивной толпы в Татарстане

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд