Рик Нэш назначен директором по развитию игроков «Коламбуса», информирует официальный сайт клуба. С 2019 года экс-игрок работал помощником генерального менеджера команды.

Нэш ранее выступал в НХЛ за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Бостон». Всего в лиге канадец сыграл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.

Также Юсеф Бумедьенн был назначен директором по скаутингу, Дерек Дорсетт и Марк Летестю стали тренерами по развитию. Кроме того, Брэд Тиссен заменил Джима Корси на посту тренера по развитию вратарей.