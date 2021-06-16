Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года» в НХЛ

Российский нападающий Кирилл Капризов стал победителем премии 2021 NHL Fan Choice в номинации «Европейский прорыв года», информирует русскоязычный сайт НХЛ.

Голосование проходило в социальных сетях НХЛ, а среди номинантов также были форвард «Далласа» Роопе Хинтц, нападающий «Монреаля» Еспери Котканиеми и форвард «Оттавы» Тим Штюцле.

Breakout European Player Nominees:

?? Roope Hintz

?? Kirill Kaprizov

?? Jesperi Kotkaniemi

?? Tim St?tzle



VOTE #NHLFanChoice ?? https://t.co/nyeIMquo6y pic.twitter.com/5nQkhpXqNp — NHL (@NHL) May 29, 2021

24-летний Капризов стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» с 51 (27+24) очком в 55 матчах, а также самым результативным новичком НХЛ. Он вошел в число финалистов «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку чемпионата.