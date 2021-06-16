Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года» в НХЛ
19:57
Российский нападающий Кирилл Капризов стал победителем премии 2021 NHL Fan Choice в номинации «Европейский прорыв года», информирует русскоязычный сайт НХЛ.
Голосование проходило в социальных сетях НХЛ, а среди номинантов также были форвард «Далласа» Роопе Хинтц, нападающий «Монреаля» Еспери Котканиеми и форвард «Оттавы» Тим Штюцле.
24-летний Капризов стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» с 51 (27+24) очком в 55 матчах, а также самым результативным новичком НХЛ. Он вошел в число финалистов «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку чемпионата.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/kaprizov-pobedil-v-nominacii-evropejskij-proryv-goda/c-325355570?sf145919050=1
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