Стали известны звезды дня в НХЛ

НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня в первом раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.
Нападающий "Вегаса" Марк Стоун признан первой звездой. 26-летний канадец трижды отличился и отдал две голевые передачи в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Сан-Хосе" (6:3)
Другой форвард "Вегаса" Пол Штястны – вторая звезда дня. 33-летний американец забросил две шайбы в игре с "Шаркс", а также отдал три результативные передачи.
Третья звезда – нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, который записал в свой актив дубль в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Сент-Луиса" (6:3).
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