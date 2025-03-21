Список лучших снайперов НХЛ на 21 марта: Овечкин делит с Шайфли четвертое место
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Филадельфией» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. В этом сезоне россиянин набрал 57 (35+22) очков в 53 матчах.
В списке лучших снайперов регулярного чемпионата сезона-2024/25 Овечкин делит четвертое место с Марком Шайфли («Виннипег»).
В тройке идут нападающие Кайл Коннор («Виннипег») — 37 голов в 70 матчах, Вильям Нюландер («Торонто») — 38 голов в 69 матчах и Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 20 марта:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах
2. Вильям Нюландер («Торонто») — 38 голов в 69 матчах
3. Кайл Коннор («Виннипег») — 37 голов в 70 матчах
4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 35 голов в 53 матчах
5. Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 70 матчах
6. Давид Пастрняк («Бостон») — 34 гола в 70 матчах
7. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 34 гола в 61 матче
