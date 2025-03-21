Хоккей
21 марта, 09:30

Список лучших бомбардиров НХЛ на 21 марта: Кучеров приблизился к Драйзайтлю

Руслан Минаев
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров.
Фото Getty Images

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Далласом» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

В этом сезоне россиянин набрал 96 (29+67) очков в 64 играх. Форвард «Лайтнинг» в гонке бомбардиров приблизился к нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (101 очко в 68 матчах), который занимает второе место.

Лидирует форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 105 (28+77) очков в 70 матчах.

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 21 марта:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 105 (28+77) очков в 70 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (49+52) очко в 68 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 96 (29+67) очков в 64 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 90 (26+64) очков в 63 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 86 (37+49) очков в 70 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 84 (34+50) очка в 70 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 83 (21+62) очка в 68 матчах

8. Джек Айкел («Вегас») — 82 (21+61) очка в 67 матчах

Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров против других звезд лиги
Кирилл Марченко рассказал, чем его восхищает Никита Кучеров
Американский вратарь обошел русских звезд и забрал главные призы НХЛ. Кучеров — третий в голосовании за «Харт», Овечкин — восьмой
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
Кучеров номинирован на «Тед Линдсей Эворд»
Кучеров не попал в тройку главных претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic
Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic
Кучеров вышел на чистое четвертое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ среди россиян

Список лучших снайперов НХЛ на 21 марта: Овечкин делит с Шайфли четвертое место
