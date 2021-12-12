Сорокин одержал 20 побед в 39 первых матчах за «Айлендерс». Только два вратаря команды сделали это быстрее
06:57
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нью-Джерси» со счетом 4:2.
Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 30 бросков и одержал 20-ю победу в 39 матчах. Быстрее него с момента дебюта за команду это сделали только Рональд Мелансон (34) и Гленн Реш (38).
В текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина 17 матчей, в которых он трижды сыграл на ноль, пропустив 43 шайб при 92,5 процента отраженных бросков.
Ilya Sorokin (30 saves) backstopped the @NYIslanders to his second straight victory with 30-plus saves and earned his 20th career win in the process.#NHLStats: https://t.co/hPrBTHGACb pic.twitter.com/WnM5vLTqNb— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 12, 2021
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