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Сорокин одержал 20 побед в 39 первых матчах за «Айлендерс». Только два вратаря команды сделали это быстрее

06:57
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 30 бросков и одержал 20-ю победу в 39 матчах. Быстрее него с момента дебюта за команду это сделали только Рональд Мелансон (34) и Гленн Реш (38).

В текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина 17 матчей, в которых он трижды сыграл на ноль, пропустив 43 шайб при 92,5 процента отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора
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