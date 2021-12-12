Любушкин в матче с «Филадельфией» забросил первую шайбу в сезоне

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

27-летний россиянин забросил шайбу на 31-й минуте и сделал счет 2:2. Это первый гол Любушкина в сезоне и второй — в НХЛ.

На данный момент на счету Любушкина 5 (1+4) очков в 27 матчах сезона.