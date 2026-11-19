Готье побил рекорд «Анахайма» по голам за календарный месяц, превзойдя Перри

Нападающий «Анахайма» Каттер Готье побил клубный рекорд по количеству шайб за один календарный месяц в регулярных чемпионатах НХЛ. В ноябре 2026 года 22-летний американец забросил 17 голов, превзойдя достижение Кори Перри. В марте 2011 года канадец отличился 15 раз.

Как сообщил сайт «Анахайма», Готье добился этого результата за первые девять матчей ноября. Он также стал первым хоккеистом в истории НХЛ с четырьмя хет-триками за один календарный месяц.

17 ноября в матче с «Сент-Луисом» (6:8) Готье забросил три шайбы и сделал результативную передачу. Он отличился на 22-й, 37-й и 60-й минутах, второй из трех голов забил в большинстве. Третья шайба сократила отставание до 6:7 за 41 секунду до сирены, но уже через три секунды российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич поразил пустые ворота.

Готье забивает на протяжении десяти игр подряд, за которые отличился 19 раз. Его результативная серия достигла 12 матчей — 24 (19+5) очка. С 3 по 17 ноября нападающий забросил 14 шайб за 14 дней. До него среди игроков младше 23 лет столько за аналогичный период забивал только Уэйн Гретцки — 16 голов в декабре 1981 года.