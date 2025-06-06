Шабанов продолжит карьеру в «Филадельфии»

По информации колумниста «СЭ» Игоря Еронко, нападающий «Трактора» Максим Шабанов перейдет в «Филадельфию».

Отметим, что на 24-летнего хоккеиста в соцсетях уже подписался российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков.

В минувшем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ Шабанов набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах. В плей-офф он отметился 10 голами и 10 результативными передачами в 21 игре, став лучшим снайпером Кубка Гагарина-2025.