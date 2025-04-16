«Сент-Луис» стал последним участником плей-офф НХЛ из Западной конференции

«Сент-Луис» разгромил «Юту» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе участие в плей-офф. «Блюз» стали последними участниками Кубка Стэнли из Западной конференции.

За «Сент-Луис» выступают российские хоккеисты Павел Бучневич и Алексей Торопченко.

«Сент-Луис» набрал 96 очков в 82 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции.