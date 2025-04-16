Овечкин продлил результативную серию до 8 матчей

Нападающий «Вашинтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче против «Айлендерс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний россиянин продлил результативную серию до 8 матчей подряд — 5 шайб и 5 голевых передач. Всего в активе Овечкина теперь 72 (43+29) очка в 64 матчах сезона.

18 апреля «Вашингтон» на выезде встретится с «Питтсбургом» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ.