Бучневич признан второй звездой матча «Юта» — «Сент-Луис»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Юта» (6:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Второй звездой стал российский нападающий Павел Бучневич, который забил один гол и сделал две голевые передачи в первом периоде.

Первой звездой признан Брэйден Шенн, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку Джимми Снаггерад, который забил гол и сделал голевую передачу.