Ротенберг: «Своей легендарной карьерой Дацюк как никто другой заслужил войти в Зал славы НХЛ»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на решение внести Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.
«Своей легендарной карьерой Павел как никто другой это заслужил — ведь его волшебство на льду многие годы восхищало болельщиков по обе стороны океана, а каждый мальчишка хотел играть, как Дацюк. Очень рад, что нам удалось поработать вместе с Павлом — он был лидером СКА в победном Кубке Гагарина, был лидером сборной на золотой Олимпиаде. Думаю, никто не будет спорить с тем, что нам повезло вживую видеть магию Дацюка, когда он вернулся из НХЛ в Россию. Горжусь Павлом и искренне поздравляю его. Так держать!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.
Ранее Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал хоккейной славы.
Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.
В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира, один раз становился серебряным призером ЧМ и дважды бронзовым.
|Столичный дивизион
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|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
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|9
|7
|20
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|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
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|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|15
|5
|10
|12
|8
|Филадельфия
|14
|5
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|4
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|5
|Детройт
|12
|6
|6
|13
|6
|Баффало
|14
|6
|8
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|13
|1
|26
|2
|Миннесота
|13
|9
|4
|20
|3
|Даллас
|12
|8
|4
|16
|4
|Юта
|14
|6
|8
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|14
|6
|Колорадо
|14
|6
|8
|12
|7
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|9
|4
|19
|2
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|19
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|14
|7
|7
|16
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|9.11
|03:00
|
Торонто – Детройт
|- : -
|9.11
|03:30
|
Вашингтон – Питтсбург
|- : -
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|9.11
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|- : -
|9.11
|21:00
|
Баффало – Калгари
|- : -
|9.11
|23:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -