Марченко признали второй звездой матча «Монреаль» — «Коламбус»

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан второй звездой гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2), сообщает пресс-служба лиги.

25-летний россиянин забил гол и отдал результативную передачу.

Первой звездой матча признали 34-летнего канадского форварда «Коламбуса» Чарли Койла — у него два гола.

Третьей звездой был признан 32-летний канадский форвард «Блю Джекетс» Бун Дженнер, автор одного гола.

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