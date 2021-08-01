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«Рейнджерс» готовы платить Шестеркину 5,5 миллиона долларов в год по новому контракту

1 августа 2021, 23:54
Игорь Шестеркин. Фото Getty Images
Игорь Шестеркин. Фото Getty Images
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«Рейнджерс» ведут переговоры о новом контракте с голкипером Игорем Шестеркиным, сообщает New York Post. 25-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента.

Клуб из Нью-Йорка готов дать ему долгосрочный контракт с зарплатой в районе 5,5 миллиона долларов за сезон.

Шестеркин был выбран «Рейнджерс» на драфте-2014 года под общим 11-м номером. Россиянин провел в НХЛ последние два сезона. Его средние показатели: коэффициент надежности — 2,59; процент отраженных бросков — 92,1.

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Иван Шитик все материалы автора

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