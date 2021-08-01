«Тампа» подписала новый контракт с защитником Дэем
22:48
Защитник Шон Дэй заключил новый контракт с «Тампой». Двустороннее соглашение рассчитано на один год, информирует сайт клуба.
Защитник в прошлом сезоне провел 29 матчей за фарм-клуб «Лайтнгинг» — «Сиракьюз», набрав 15 (3+12) очков в АХЛ.
В 2013 году Дэй получил особый статус в юниорской лиге Онтарио, чтобы иметь возможность дебютировать на год раньше положенного.
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