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«Тампа» подписала новый контракт с защитником Дэем

22:48
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Защитник Шон Дэй заключил новый контракт с «Тампой». Двустороннее соглашение рассчитано на один год, информирует сайт клуба.

Защитник в прошлом сезоне провел 29 матчей за фарм-клуб «Лайтнгинг» — «Сиракьюз», набрав 15 (3+12) очков в АХЛ.

В 2013 году Дэй получил особый статус в юниорской лиге Онтарио, чтобы иметь возможность дебютировать на год раньше положенного.

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Иван Шитик все материалы автора

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