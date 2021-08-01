«Тампа» подписала новый контракт с защитником Дэем

Защитник Шон Дэй заключил новый контракт с «Тампой». Двустороннее соглашение рассчитано на один год, информирует сайт клуба.

We have signed defenseman Sean Day to a one-year, two-way contract.



?: https://t.co/mf5BeGa6OL pic.twitter.com/BCo8Ey72a4 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) August 1, 2021

Защитник в прошлом сезоне провел 29 матчей за фарм-клуб «Лайтнгинг» — «Сиракьюз», набрав 15 (3+12) очков в АХЛ.

В 2013 году Дэй получил особый статус в юниорской лиге Онтарио, чтобы иметь возможность дебютировать на год раньше положенного.