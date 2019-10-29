Райан О'Райлли: «Потеря Тарасенко скажется на «Сент-Луисе»
03:27
Нападающий «Сент-Луиса» Райан О'Райлли рассказал, как на команде скажется отсутствие Владимира Тарасенко. Ему потребуется операция на плече, восстановление займет порядка пяти месяцев.
— Непростая ситуация, — приводит слова форварда российская версия официального сайта НХЛ. — Он является важной частью команды. Это тяжелая потеря, которая на нас скажется. В его отсутствие всем нам надо быть лучше.
В нынешнем сезоне Владимир Тарасенко принял участие в 10 матчах, в которых набрал 10 (3+7) очков.
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