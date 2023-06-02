Проспект «Торонто» Гребенкин рассказал, что после драфта ему написал Мэттьюс

Форвард «Металлурга» Никита Гребенкин, задрафтованный «Торонто», в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков «Мэйпл Лифс» поздравил его после церемонии.

— Кто-то из игроков «Торонто» поздравлял вас после драфта?

— Мэттьюс, Таварес и Марнер поздравили после драфта. С Таваресом виделись сейчас в Торонто. Габаритный дядька. Думал, он поменьше немного.

— Где вы встретились с Таваресом?

— Я пришел в офис руководства «Торонто». Там был Джон.

— Он узнал вас?

— Да. Хотя, может быть, про меня ему просто сказал генеральный менеджер. Джон сказал мне: «Nikita, nice to meet you».

— А английский-то вы знаете?

— Учу. Все понимаю, но не всегда могу ответить.

— Таваресу вы, получается, ничего в ответ не сказали?

— Нет, почему? Я ответил: «Спасибо, приятно познакомиться. Ждите меня».

— А что вам писал Мэттьюс после драфта?

— Поздравил с выбором на драфте. «Работай, развивайся — ждем тебя в «Торонто».

— Удивились?

— Я думаю, когда люди узнают, что в системе клуба будет пополнение, им приятно поздравить молодого игрока с таким событием.

— Что вы ответили им?

— «Ждите меня».