Бобровский или Барбашев — кто выиграет Кубок Стэнли? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00

Михаил Зислис и наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов проанонсируют финал Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида» — в лайве на YouTube-канале «СЭ» в 14.00.

Главные темы эфира:

— кто фаворит финала

— какие шансы у Бобровского на приз MVP

— на какой контракт летом будет претендовать Барбашев

— чего не хватило «Каролине» и «Далласу» для выхода в финал

— «Вашингтон» назначил нового тренера