Нападающий «Сент-Луиса» Дэвид Перрон был признан первой звездой завершившегося игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В игре против «Калгари» (5:4 Б) он отметился голом, результативной передачей, а также стал автором победного буллита.

Второй звездой выбран форвард «Калгари» Шон Монахэн. В матче против «Блюзменов» он отметился дублем.

Третьей звездой стал нападающий «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо. Во встрече с «Баффало» (5:2) он забил гол.