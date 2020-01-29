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Перрон — первая звезда дня в НХЛ

09:00
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Нападающий «Сент-Луиса» Дэвид Перрон был признан первой звездой завершившегося игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В игре против «Калгари» (5:4 Б) он отметился голом, результативной передачей, а также стал автором победного буллита.

Второй звездой выбран форвард «Калгари» Шон Монахэн. В матче против «Блюзменов» он отметился дублем.

Третьей звездой стал нападающий «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо. Во встрече с «Баффало» (5:2) он забил гол.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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