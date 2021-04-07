«Анахайм» прервал серию «Сан-Хосе» из четырех побед подряд

«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Дакс» прервали серию побед «Шаркс» из четырех побед подряд и оборвали собственную серию поражений из трех встреч подряд.

«Анахайм» занимает восьмое место в таблице Западного дивизиона с 31 очком в 40 матчах. «Сан-Хосе» идет на шестой строчке с 38 очками в 38 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Хенрик — 11 (Хейнен, Шаттенкирк), 5:55 — 0:1. Комтуа — 11 (бол., Драйсдейл, Кэррик), 20:24 — 0:2. Марло — 3 (бол., Лабанк, Карлссон), 21:29 — 1:2. Лундестрем — 6 (Мэнсон, Бэкес), 22:44 — 1:3. Делорье — 4 (Терри, Хаттон), 35:19 — 1:4. Бэкес — 3 (п.в., Делорье, Грант), 52:47 — 1:5.

Вратари: Джонс (52:36 — 52:47) — Гибсон.

Штраф: 7 — 13.

Броски: 35 (13+10+12) — 34 (8+15+11).

Наши: Кныжов (19.04/2/0) — Волков (15.55/2/0).

7 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.